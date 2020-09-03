ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Последствия мощного тайфуна "Майсак" в Приморье сняли на видео

22:33
  • четверг
  • 03 сентября 2020

По прогнозам синоптиков, тайфун будет бушевать в крае до завтра

На Приморье обрушился мощнейший тайфун "Майсак". В результате стихийного бедствия есть жертвы и пострадавшие. Самая сложная ситуация в южных и западных районах края. Там порывы ветра достигают рекордных 40 метров в секунду. Ураган повалил сотни деревьев и оборвал линии электропередачи.

Более трехсот поваленных деревьев и аварии на подстанциях. Некоторые районы Владивостока до сих пор обесточены. Бригады будут приводить город в порядок всю ночь.

Тайфун "Майсак" обрушился на Приморье еще утром. Ураганный ветер валил деревья, срывал крыши с домов и гонял по дорогам мусорные баки. Пострадали десятки автомобилей.

В порту Владивостока ураган сорвал с якорей плавучий док. Внутри, по словам жителей, в это время на ремонте стояло судно.

В результате разгула стихии есть пострадавшие. Один погиб - на него упало дерево. А эту девушку буквально сбил с ног и ударил о фонарный столб металлический забор. Находиться на улице сейчас по-настоящему опасно.

Ветер оборвал провода, буквально содрал обшивку с жилых домов, выбил окна и унес крыши. На некоторое время было остановлено движение по вантовым мостам. На Золотом мосту контейнер упал прямо на легковую машину.

А это уже на популярном авторынке Владивостока - металлический забор повалило на выставленные для продажи машины. Улетали даже будки охраны и кабинки общественных туалетов.

Большие разрушения от тайфуна получил и популярный у горожан пляж Шамора. При этом даже с приходом тайфуна наиболее отчаянные любители отдыха на воде продолжали ловить волну под парусом и купаться, несмотря на предупреждения спасателей. Затопило не только пляжи, но даже контейнерный терминал Торгового порта.

Режим ЧС объявлен в Находке. Более 40 тысячей жителей до сих пор остаются без электричества. Все спасательные и аварийные службы находятся в режиме повышенной готовности. По прогнозам синоптиков, тайфун будет бушевать в крае до завтра.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев Дальневосточное бюро "ТВ Центра". Владивосток.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Поваленные деревья
Поваленные деревья
Тайфун "Майсак"
Тайфун "Майсак"
Тайфун "Майсак"
Тайфун "Майсак"
Тайфун "Майсак"
Тайфун "Майсак"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.