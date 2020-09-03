Последствия мощного тайфуна "Майсак" в Приморье сняли на видео

По прогнозам синоптиков, тайфун будет бушевать в крае до завтра

На Приморье обрушился мощнейший тайфун "Майсак". В результате стихийного бедствия есть жертвы и пострадавшие. Самая сложная ситуация в южных и западных районах края. Там порывы ветра достигают рекордных 40 метров в секунду. Ураган повалил сотни деревьев и оборвал линии электропередачи.

Более трехсот поваленных деревьев и аварии на подстанциях. Некоторые районы Владивостока до сих пор обесточены. Бригады будут приводить город в порядок всю ночь.

Тайфун "Майсак" обрушился на Приморье еще утром. Ураганный ветер валил деревья, срывал крыши с домов и гонял по дорогам мусорные баки. Пострадали десятки автомобилей.

В порту Владивостока ураган сорвал с якорей плавучий док. Внутри, по словам жителей, в это время на ремонте стояло судно.

В результате разгула стихии есть пострадавшие. Один погиб - на него упало дерево. А эту девушку буквально сбил с ног и ударил о фонарный столб металлический забор. Находиться на улице сейчас по-настоящему опасно.

Ветер оборвал провода, буквально содрал обшивку с жилых домов, выбил окна и унес крыши. На некоторое время было остановлено движение по вантовым мостам. На Золотом мосту контейнер упал прямо на легковую машину.

А это уже на популярном авторынке Владивостока - металлический забор повалило на выставленные для продажи машины. Улетали даже будки охраны и кабинки общественных туалетов.

Большие разрушения от тайфуна получил и популярный у горожан пляж Шамора. При этом даже с приходом тайфуна наиболее отчаянные любители отдыха на воде продолжали ловить волну под парусом и купаться, несмотря на предупреждения спасателей. Затопило не только пляжи, но даже контейнерный терминал Торгового порта.

Режим ЧС объявлен в Находке. Более 40 тысячей жителей до сих пор остаются без электричества. Все спасательные и аварийные службы находятся в режиме повышенной готовности. По прогнозам синоптиков, тайфун будет бушевать в крае до завтра.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев Дальневосточное бюро "ТВ Центра". Владивосток.

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