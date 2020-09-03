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На Анастасию Ивлееву завели дело о незаконной рекламе

21:48
  • четверг
  • 03 сентября 2020

Телеведущей придется ответить по закону

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ленинградской области завело дело на телеведущую Анастасию Ивлееву за рекламу алкоголя.
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Надзорные органы заинтересовались рекламным роликом, который был вставлен в интервью с заслуженным артистом России Олегом Газмановым.

На 15-секундном видео Ивлеева готовит коктейль из вермута и тоника. В кадре отчетливо видны логотипы посуды и бутылки. Согласно российскому законодательству, реклама спиртосодержащих напитков запрещена.

"Рекламируемый вермут повернут этикеткой к зрителям, а ракурс позволяет однозначно идентифицировать продукт. Кроме того, в процессе микса используется брендированный бокал, а вот тоник — еще один ингредиент коктейля, повернут в кадре так, чтобы не дать зрителям определить его торговую марку", - сообщили в ФАС.

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