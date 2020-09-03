На Анастасию Ивлееву завели дело о незаконной рекламе

Телеведущей придется ответить по закону

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ленинградской области завело дело на телеведущую Анастасию Ивлееву за рекламу алкоголя.

Надзорные органы заинтересовались рекламным роликом, который был вставлен в интервью с заслуженным артистом России Олегом Газмановым.

На 15-секундном видео Ивлеева готовит коктейль из вермута и тоника. В кадре отчетливо видны логотипы посуды и бутылки. Согласно российскому законодательству, реклама спиртосодержащих напитков запрещена.

"Рекламируемый вермут повернут этикеткой к зрителям, а ракурс позволяет однозначно идентифицировать продукт. Кроме того, в процессе микса используется брендированный бокал, а вот тоник — еще один ингредиент коктейля, повернут в кадре так, чтобы не дать зрителям определить его торговую марку", - сообщили в ФАС.

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