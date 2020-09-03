На Украине взорвался склад с боеприпасами

Огонь поднялся выше деревьев

Склад с боеприпасами взорвался на линии разграничения в Луганской области Украины.

ЧП произошло вечером 3 сентября. По словам местных жителей, сначала они услышали серию взрывов, а затем увидели дым и пламя. Огонь поднялся выше леса.

Сведения о пострадавших в данный момент не поступали, пишет telegram-канал "Марочко-life", пишущий о жизни в самопровозглашенной ЛНР.

Причина ЧП пока неизвестна. Но в республике сейчас стоит жаркая, сухая и ветреная погода. Пожарные не успевают оперативно тушить палы травы. В свою очередь украинская сторона заявила о поджогах на подконтрольной ей территории.

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