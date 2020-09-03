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Роберт Паттинсон заразился коронавирусом

22:46
  • четверг
  • 03 сентября 2020

Съемки "Бэтмена" снова отложили

Британский актер Роберт Паттинсон сдал положительный тест на коронавирус.

Актера изолировали от коллег по съемочной площадке, сообщают источники Vanity Fair. Как себя сейчас чувствует Паттинсон, неизвестно.

Из-за болезни актера съемки фильма "Бэтмен" Мэтта Ривза опять перенесли – Паттинсон играет в нем главную роль. Ранее съемки были приостановлены в марте из-за начавшейся пандемии коронавируса.

Премьера нового фильма должна была состояться 25 июня 2021 года, затем ее перенесли на 1 октября 2021. Как сильно отразится еще один перерыв в съемках на дате выхода, пока неясно.

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