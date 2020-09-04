США попытались обвинить Россию в распространии дезинформации о Байдене

Без "российского вмешательства" – никуда

Россия готовит атаку на хрупкую психику кандидата в президенты США. Еще и выборы не прошли, а русский след уже есть. Американская разведка подготовила доклад о попытках Москвы распространить дезинформацию о психическом и физическом здоровье Джо Байдена. Министерство внутренней безопасности документ рассмотрело, но решило попридержать.

Россия? Они уверены? Американцы мастера переводить стрелки. Атаки на психику Байдена идут давно, причем в самой Америке. Американцы выкладывают в сеть видео, где Байден заснул от выступления Хиллари Клинтон. Намек – психика не выдержала.

А вот выступление Барака Обамы. И только сон спасает вице-президента США. А вот видео, которое нам прямо демонстрирует - Байден может уснуть даже во время интервью.

Образ давно сформирован в самой Америке, Байден – человек, готовый в любую минуту уйти в себя. Что стало для Дональда Трампа поводом повесить на конкурента ярлык "сонный Джо". Обвиняя Москву в воздействии на психику кандидата, может быть, американцы просто вспомнили старые, еще советские технологии?

Нам поясняют - Байден не путает и не забывает слова. Это просто легкое заикание. И видимо не засыпает, просто такая форма задумчивости.

Если американская разведка всерьез считает, что Россия попытается распространять сплетни о душевном здоровье Байдена, то эпитеты, которыми его величает Дональд Трамп заслуживают отдельного доклада.

Самая мощная экономика мира. Великая демократия. А без российского вмешательства – никуда. В действительности все не так, как на самом деле.

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