ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Площадь лесных пожаров в Ростовской области увеличилась

08:37
  • пятница
  • 04 сентября 2020

С огнем борются с земли и воздуха

Площадь природного пожара в Тарасовском районе Ростовской области увеличилась до 900 гектаров. С другими возгораниями спасателям удалось справиться.

В четверг лесные массивы загорелись в четырех районах области. Не обошлось без жертв - погибла женщина. Ещё 46 человек пострадали. Огонь повредил 64 строения, сгорели 15 жилых домов.

Накануне сотрудники МЧС предотвратили распространение огня на хутора Садки и Дубы. С пожарами борются с земли и с воздуха. Задействованы вертолёты МЧС, Минобороны и Росгвардии, а также самолёт-амфибия Бе-200. Ситуацию отслеживают с помощью беспилотников.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Сотрудники МЧС РФ готовятся к вылету для тушения лесных пожаров
Сотрудники МЧС РФ готовятся к вылету для тушения лесных пожаров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.