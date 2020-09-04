Площадь лесных пожаров в Ростовской области увеличилась

С огнем борются с земли и воздуха

Площадь природного пожара в Тарасовском районе Ростовской области увеличилась до 900 гектаров. С другими возгораниями спасателям удалось справиться.

В четверг лесные массивы загорелись в четырех районах области. Не обошлось без жертв - погибла женщина. Ещё 46 человек пострадали. Огонь повредил 64 строения, сгорели 15 жилых домов.

Накануне сотрудники МЧС предотвратили распространение огня на хутора Садки и Дубы. С пожарами борются с земли и с воздуха. Задействованы вертолёты МЧС, Минобороны и Росгвардии, а также самолёт-амфибия Бе-200. Ситуацию отслеживают с помощью беспилотников.

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