Девять человек пострадали при столкновении автобусов в Анапе

Одна из машин принадлежит санаторию

Серьезное ДТП в Анапе – столкнулись автобус и микроавтобус. Пострадали девять человек, семеро из них госпитализированы.

"7 человек госпитализированы, еще двоим оказана медицинская помощь", - сообщили в городском управлении по делам ГО И ЧС.

В ведомстве уточнили, что состояние всех госпитализированных тяжелое.

Как выяснилось, один из автобусов приписан к местному санаторию, второй – частный перевозчик. В одной из попавших в ДТП машин были только два водителя, передает ТАСС.

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