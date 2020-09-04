Регионам запретят снижать прожиточный минимум

Это даст людям уверенность в завтрашнем дне

В скором времени правительство запретит снижать прожиточный минимум (ПМ) в регионах, даже если потребительская корзина там подешевеет.

Как пишут "Известия", такую инициативу обсуждали на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой. Запрет на снижение ПМ введут, если размер нового минимума окажется меньше, чем в предыдущем году.

Размер общероссийского прожиточного минимума составляет 12 392 рубля, однако в каждом регионе свой ПМ. В некоторых регионах он понижался во II квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Так, например, в Ямало-Ненецком автономном округе этот показатель упал с 17 707 до 17 511 рублей, в Дагестане - с 10 363 до 10 199 рублей, а в Севастополе - с 12 381 до 12 164 рублей.

В Минтруде говорили, что величину прожиточного минимума трудоспособного населения во II квартале используют при расчете минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Издание также сообщает, что правительство может изменить методику расчета прожиточного минимума. Не исключено, что его будут вычислять на основе базового набора продуктов, а для субъектов Федерации будет установлен специальный коэффициент, основанный на соотношении величины федерального ПМ (42,5%) и медианного дохода в регионе.

Старший аналитик группы региональных рейтингов АКРА Максим Паршин позитивно воспринял инициативу о запрете на снижение прожиточного минимума в регионах. "Запрет даст гражданам уверенность в завтрашнем дне. Таким образом правительство проявляет заботу о россиянах", - сказал он.

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