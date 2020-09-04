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Сборная России выиграла первый матч Лиги наций УЕФА

08:44
  • пятница
  • 04 сентября 2020

Дубль оформил Дзюба

Российская сборная по футболу сыграла первый после введенного из-за коронавируса карантина матч. Игра прошла 3 сентября на московском стадионе "ВТБ Арена". Отличился лидер команды Артем Дзюба, оформивший в этом матче дубль.
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Первый тайм прошел без забитых голов. Ворота сербов распечатал на 48-й минуте матча капитан российской команды Артем Дзюба. Он успешно реализовал пенальти. Разрыв в счете немного позже увеличил защитник сборной России Вячеслав Караваев.

Сербы ответили голом на 78-й минуте. Атаку команды завершил форвард Александр Митрович. Но Дзюба через несколько минут забил третий мяч, развеяв надежды соперников хотя бы на ничью.

Следующий матч сборной России – 6 сентября. Российские футболисты встретятся в Будапеште с командой Венгрии, сообщает Sports.ru.

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