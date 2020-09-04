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Сколько людей будет жить в России в 2100 году

08:39
  • пятница
  • 04 сентября 2020

Американский ученый подсчитал, как быстро убывает население

В 2100 году в России может стать на 40 миллионов человек меньше, чем сейчас, считает эксперт из Вашингтона Али Мокдад. При этом он подчеркнул, что коронавирус может ухудшить этот прогноз.

Согласно прогнозам, через 80 лет население России сократится до 106 миллионов человек вместо нынешних 146 миллионов. Причина в том, что в стране за последнее время заметно снизился коэффициент рождаемости. "Поэтому у вас будет рождаться меньше людей. Старшие поколения будут умирать, и у вас будет меньше молодых поколений", - предупредил Мокдад.

Также ученые отмечают, что на демографическую ситуацию влияет и уровень образования: чем образованнее женщины, тем позже они рожают детей. "В России мы это и видим сейчас. В России - рост образования, возможностей для трудоустройства, а рождаемость снизилась", - рассказал исследователь.

Мокдад отметил, что прогноз составлен при сотрудничестве с российскими специалистами и Минздравом, передает РИА Новости. "У нас есть разногласия по некоторым источникам данных, по тому, как обрабатывать данные. Но мы ученые, и мы в конечном итоге приходим к общему знаменателю. Русские знают о России больше нас и сообщают нам вещи, которых мы не знаем. Это сотрудничество прекрасно", - резюмировал эксперт.

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