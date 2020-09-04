Развеян главный миф о плавленом сыре

Многие уверены, что его делают из некачественных остатков

Принято считать, что плавленый сыр делают из отходов производства обычного сыра, однако это не так. Эксперт молочного рынка Андрей Даниленко рассказал о технологии производства мягкого плавленого сыра.

Специалист заявил, что качество и вкус плавленого сыра в первую очередь зависит от качества сырья. Однако в некоторых случаях в процессе приготовления вкус твердых сортов сыра может теряться. Даниленко предположил, что именно это и стало причиной появления мифа о вторсырье.

"Часто говорят, что плавленый сыр делают из отходов от производства обычного сыра или что в его составе используется брак и нестандарт. На самом деле производители плавленых сыров используют качественные сыры для плавки. Это может быть вполне качественный продукт. Но, к сожалению, есть и недобросовестные участники рынка, которые могут обманывать потребителя, но это выявляется на экспертизе", - сказал эксперт.

Он отметил, что найти хороший плавленый сыр на магазинных полках становится все сложнее. Даниленко подчеркнул, что на качественном продукте должно быть написано именно "сыр" - тогда можно быть уверенным, что он сделан из молока. Если на упаковке стоит надпись "сырный продукт", то в составе можно обнаружить и заменители молочного жира, среди которых пальмовое, кокосовое соевое или подсолнечное масло, передает Радио Sputnik.

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