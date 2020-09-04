Раскрыт эффективный способ отучить школьников курить

Речь не только о правильном воспитании

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко предложил повысить цены на табачные изделия, чтобы снизить число малолетних курильщиков в стране.

"Доступность табака в первую очередь состоит из его экономической доступности. У нас, к сожалению, табачные изделия одни из самых дешевых. Надо повышать цену табачных изделий", - сказал Онищенко радио Sputnik.

Он также призвал ограничить производство табака. Сейчас в России производят около 200 миллиардов штук сигарет ежегодно, и это при том, что в стране не выращивают табак.

Геннадий Онищенко также считает, что бороться с курением среди детей обязаны родители. Они должны показывать правильный пример - не курить и негативно относиться к этой пагубной привычке.

Онищенко посетовал на то, что в стране довольно много школьников 14-15 лет, которые начинают регулярно курить.

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