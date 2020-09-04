Внешний вид Зеленского подвергся резкой критике

Внешний вид президента Украины часто не соответствует дипломатическим нормам

Главы государств постоянно на виду, а потому их внешний вид – результат работы множества специалистов. Однако внешний вид украинского президента Владимира Зеленского далеко не всегда соответствует деловому этикету, считает эксперт по дипломатическому протоколу Наталья Адаменко.

Специалист заявила, что на дипломатическом уровне учитывается каждая мелочь во внешнем виде главы государства. "Правила поведения между людьми и государствами есть, они прописаны и им нужно следовать. Сегодня некоторые моменты […] упрощаются в протоколе и этикете. Но не надо подменять понятия: свобода, демократия и хамство с бескультурьем — абсолютно разные вещи", - уверена Адаменко.

В качестве примера она вспомнила случай, когда незадолго после выборов Зеленский явился на встречу с министрами иностранных дел других стран в черной рубашке с закатанными по локоть рукавами, передает Эхо Киева. Эксперт отметила, что такого стиля придерживался и экс-президент США Барак Обама, однако его рубашки всегда были ослепительно-белыми, и одевался он в таком стиле лишь на встречи с подчиненными.

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