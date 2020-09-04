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Внешний вид Зеленского подвергся резкой критике

09:08
  • пятница
  • 04 сентября 2020

Внешний вид президента Украины часто не соответствует дипломатическим нормам

Главы государств постоянно на виду, а потому их внешний вид – результат работы множества специалистов. Однако внешний вид украинского президента Владимира Зеленского далеко не всегда соответствует деловому этикету, считает эксперт по дипломатическому протоколу Наталья Адаменко.
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Специалист заявила, что на дипломатическом уровне учитывается каждая мелочь во внешнем виде главы государства. "Правила поведения между людьми и государствами есть, они прописаны и им нужно следовать. Сегодня некоторые моменты […] упрощаются в протоколе и этикете. Но не надо подменять понятия: свобода, демократия и хамство с бескультурьем — абсолютно разные вещи", - уверена Адаменко.

В качестве примера она вспомнила случай, когда незадолго после выборов Зеленский явился на встречу с министрами иностранных дел других стран в черной рубашке с закатанными по локоть рукавами, передает Эхо Киева. Эксперт отметила, что такого стиля придерживался и экс-президент США Барак Обама, однако его рубашки всегда были ослепительно-белыми, и одевался он в таком стиле лишь на встречи с подчиненными.

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