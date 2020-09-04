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Как не лишиться денег через QR-код

09:25
  • пятница
  • 04 сентября 2020

Эксперт объяснил, что QR-код не может быть настоящим или поддельным

Злоумышленники регулярно придумывают новые способы обмана, и порой попасться можно даже на тех вещах, которые кажутся безопасными. К примеру, отсканировав QR-код, можно лишиться денег.

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Эксперт по цифровой безопасности Ашот Оганесян объяснил, что QR-код — это машиночитаемый формат хранения текста и ссылок. В некоторых случаях он может содержать ссылку на фишинговый сайт – и тогда сканировать его становится опасно, передает агентство Прайм.

"Если вы перейдете по ссылке, которая ведет на подобный сайт, а затем введете платежные данные, подтвердите их паролем или cvc-кодом карты, то, в общем то, приложите значительные усилия, чтобы расстаться с деньгами", - заявил специалист.

Он подчеркнул, что не может быть "поддельного" QR-кода, потому что они не делятся на фальшивые и настоящие. Самостоятельно человек не может понять, куда ведет QR-код, но это можно выяснить, если внимательно посмотреть на ссылку, которую телефон выдает после сканирования кода. "Необходимо удостовериться, что домен соответствует компании или сервису, от которого получен код — то есть, принять совершенно стандартные "антифишинговые" меры при получении любой ссылки", - посоветовал Оганесян.

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