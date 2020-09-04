Более 50 человек пострадали от тайфуна "Майсак" в Приморье

Есть жертвы

Один человек погиб, еще 55 пострадали из-за непогоды в Приморье. На регион обрушился тайфун "Майсак". Нескольких раненых пришлось срочно прооперировать, сообщила министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

"В основном это ушибы конечностей, инородные тела в переднем отделе глаза. Всем, кто обратился за помощью, была оказана квалифицированная медицинская помощь… Семь человек оперативно прооперированы", — цитирует министра пресс-служба правительства региона.

Смертельный случай зафиксирован в деревне Лукьяновка. Упавшим деревом придавило мужчину.

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