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Галкин показал, как они с Пугачевой собирают детей в школу

10:00
  • пятница
  • 04 сентября 2020

В их семье скучно не бывает

Телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram занятное видео, на котором Лиза и Гарри собираются в школу, а певица Алла Пугачева признается, что хочет похудеть. 
Пугачева прослезилась в объятиях Галкина на школьной линейке

На опубликованном видео Гарри самостоятельно надевает пиджак, отказываясь от папиной помощи. Затем в кадре появляется Лиза. Тут Галкин как будто впервые замечает увесистые рюкзаки детей. 

"А че у вас рюкзак такой большой? - говорит он с преувеличенным удивлением. Дети объясняют, что у них сегодня физкультура, поэтому пришлось брать с собой вещи. 

За кадром раздается голос Пугачевой: "Худеть надо". Галкин тут же подхватил шутку: "Мама говорит, будете худеть". "Будем худеть, если будем [такие рюкзаки] носить", - сказала Лиза. Затем Пугачева сказала за кадром, что она перестала влезать в свои вещи, поэтому садится на диету. Никакого сегодня хлеба, объявила Примадонна. 

Напомним, что с 1 сентября Лиза и Гарри Галкины ходят в первый класс Первой Московской Гимназии.

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