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Ученые нашли причину гибели цивилизации острова Пасхи

09:43
  • пятница
  • 04 сентября 2020

Загадка островитян долгое время занимала умы исследователей

Остров Пасхи получил всемирную известность благодаря моаи – удивительным каменным истуканам, размещенным по всему острову. Ученые долгие годы гадали, что за цивилизация могла изготовить такие изваяния и куда она делась в последствии. Исследователи из Испании, Норвегии и Чили выяснили, что случилось с аборигенами Рапа-Нуи.
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Ученые пришли к выводу, что причиной гибели цивилизации стало изменение климата и экосистемы. Ранее популярными были теории о том, что коренные жители острова Пасхи пострадали из-за прихода европейцев или чрезмерной эксплуатации природных ресурсов, но сейчас исследователи опровергли эти версии.

Основной причиной упадка развитой цивилизации стали долгосрочные изменения климата, которые отразились на способности аборигенов производить продукты. Это случилось из-за постепенного уменьшения количества осадков.

Ученые утверждают, что островитяне старались подстроить свой быт под меняющийся мир, но со временем это превратило их в простое по своему устройству аграрное общество, передает Phys.org.

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