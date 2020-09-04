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Лукашенко исключили из санкционного списка ЕС

09:53
  • пятница
  • 04 сентября 2020

Брюссель не хочет терять связь с Минском

Александра Лукашенко не включат в санкционный список Евросоюза. Если избранный президент Белоруссии попадет в перечень, диалог с Минском полностью прекратится, считают в Брюсселе.
Лукашенко попал в украинский "Миротворец"

За введение ограничительных мер против белорусского лидера выступают страны Балтии и Польша. Однако у Германии, Франции и Италии другое мнение. Берлин, Париж и Рим заявили, что, несмотря на все обстоятельства, каналы связи с Лукашенко нужно держать открытыми – что станет невозможным после внесения его в черный список, пишет газета Die Welt.

В Евросоюзе заявили о подготовке санкционного списка белорусских чиновников еще в середине августа. А в конце месяца главы МИД стран ЕС приняли решение ускорить эту процедуру.

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