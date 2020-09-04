Тайфун "Майсак" признали самым сильным в Приморье за последние 50 лет

Десятки человек пострадали

Затопленные улицы и набережные, повреждённые дома и поваленные деревья. На Дальнем Востоке устраняют последствия самого мощного за полвека тайфуна "Майсак". В Приморье порывы ветра достигали 40 метров в секунду. В результате разгула стихии погибли 3 человека, десятки пострадали.

Тайфун "Майсак" признали уже самым сильным в Приморье за последние 50 лет. Разрушения колоссальные. Волны были такой силы, что на берег выбрасывало корабли. Это судно село на мель в Находке.

Плавучий кран "Черноморец 34" тоже сел на мель в Уссурийском заливе. На борту были 9 человек. Два члена экипажа погибли. Остальные семь находятся на судне и ждут спасателей. Родственники не могут выйти с ними на связь уже несколько часов.

Более 50 человек после ураганного ветра обратились в травмпункты. Некоторых пришлось госпитализировать. И до сих пор в сети появляются кадры словно из фантастических фильмов, где герои на волоске от трагедии.

Режим ЧС введён уже в нескольких муниципалитетах. Хасанский район один из наиболее пострадавших. Здесь до сих пор частично отсутствует электричество. "Майсак" оставил без света более 150 тысяч человек. Ремонтные бригады устраняют последствия круглосуточно.

Популярные пляжи и базы отдыха практически по всему побережью теперь выглядят так. Беспечные отдыхающие теперь загорают среди досок и поваленных домиков.

Бушующее море размыло прибрежную линию. Сильные волны здесь даже практически полностью разбили пирс. На берег вынесло не только груды камней, но и деликатесы. Например, устрицами здесь усыпан весь пляж. Молва о гребешках и устрицах быстро разлетелась среди жителей. И многие поехали к морю с вёдрами.

Ущерб от тайфуна "Майсак" только предстоит подсчитать. Но жителям Приморья синоптики советуют готовиться к новому удару стихии. На следующей неделе на погоду в крае будет оказывать тайфун "Хайшен".

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр", Приморский край.

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