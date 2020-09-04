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В Москве прощаются с Борисом Клюевым

11:40
  • пятница
  • 04 сентября 2020

Гражданская панихида проходит в Малом театре

В Москве прощаются с Борисом Клюевым. Любимый несколькими поколениями зрителей народный артист России скончался 1 сентября в возрасте 76 лет, сообщает "ТВ Центр".

Гражданская панихида проходит в Малом театре, которому Клюев был верен всю жизнь, сыграв на его сцене более 60 ролей. Отдать дань памяти своему другу и мастеру пришли коллеги по актёрскому цеху, педагоги и студенты Щепкинского училища. А также партнёры по съёмочной площадке - за плечами актёра более 100 ролей в кино. Причём совершенно разных: от графа Рошфора и Майкрофта Холмса до митрополита Московского и главы семейства Ворониных в популярных сериалах.

Борис Клюев всего несколько дней не дожил до своей последней театральной премьеры - в спектакле "Большая тройка". Похороны народного артиста пройдут в пятницу на Троекуровском кладбище.

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Церемония прощаются с Борисом Клюевым
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Церемония прощаются с Борисом Клюевым
Церемония прощаются с Борисом Клюевым
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