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Когда откроют границу с Белоруссией

09:50
  • пятница
  • 04 сентября 2020

В России намерены возобновить транспортное сообщение с соседями

В ближайшие две недели Россия может открыть границы с Белоруссией, которые были вынужденно закрыты из-за пандемии коронавирусной инфекции, передает "Известия" слова замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Виктора Водолацкого.

Депутат считает, что вопрос решится во время визита Александра Лукашенко в Москву. "В ходе переговоров будет затронут этот вопрос, будут даны поручения министрам транспорта обеих стран подготовить все необходимые меры, чтобы снятие ограничений не привело ко второй волне пандемии", - предположил Водолацкий.

Из-за пандемии COVID-19 Россия в конце марта начала вынужденно закрывать границы с другими странами. Ранее возобновление транспортного сообщения уже обсуждалось премьер-министрами двух государств, но окончательное решение так и не было принято.

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