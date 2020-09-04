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Кабмин выделил 50 млрд рублей на переселение людей из аварийного жилья

12:03
  • пятница
  • 04 сентября 2020

Деньги направят из резервного фонда

Правительство выделит 50 миллиардов рублей на переселение граждан из аварийного жилья. Такое поручение министрам дал Михаил Мишустин, передает "ТВ Центр".

Деньги пойдут из резервного фонда кабмина. Благодаря этим выплатам жители ветхих домов смогут переехать в новые комфортные квартиры, после чего в ближайшие годы под снос пойдет более миллиона квадратных метров.

Отдельные субсидии премьер распорядился выделить Камчатскому краю - на завершение строительства многоквартирных домов с учетом сейсмической активности в регионе.

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