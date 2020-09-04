Кабмин выделил 50 млрд рублей на переселение людей из аварийного жилья

Деньги направят из резервного фонда

Правительство выделит 50 миллиардов рублей на переселение граждан из аварийного жилья. Такое поручение министрам дал Михаил Мишустин, передает "ТВ Центр".

Деньги пойдут из резервного фонда кабмина. Благодаря этим выплатам жители ветхих домов смогут переехать в новые комфортные квартиры, после чего в ближайшие годы под снос пойдет более миллиона квадратных метров.

Отдельные субсидии премьер распорядился выделить Камчатскому краю - на завершение строительства многоквартирных домов с учетом сейсмической активности в регионе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"