Оппозиция Белоруссии вновь призвала власти к диалогу

Последняя информация о ситуации в республике

В Белоруссии после очередных несанкционированных акций протеста задержаны 26 человек. По данным МВД республики, на улицы вышли 850 граждан по всей стране. Что значительно меньше, чем на старте кампании против легитимной власти. Но оппозиция не сдаётся и призывает Лукашенко к диалогу. Не отказывается при этом и от поддержки Запада.

Свое отношение к происходящему в Минске выражают даже, кому служебное положение предписывает оставаться над ситуацией. Белорусские военные с государственными флагами выстроились в шеренгу и перекрыли колонну так называемой оппозиции. Такой ход приветствовали автомобилисты.

Белорусская карта становится разменом в политической игре. Кто с кем и против кого дружит? Свою позицию уже обозначили прибалтийские страны, а также Польша и Румыния, введя санкции против Минска. Раздумывают США и Канада. Но риторика Вашингтона понятна. Постпред штатов при ОБСЕ Джеймс Гилмор предлагает Александру Лукашенко в сложившейся ситуации покинуть пост президента.

"Что мы должны сделать прямо сейчас, так это попытаться убедить Лукашенко в том, что он не может быть президентом страны в текущих обстоятельствах. Он считает, что сфальсифицированные выборы с последующим жестоким подавлением народа - это приемлемо", - заявил Гилмор.

Жесткую позицию Вашингтона не разделяют в Берлине, Париже и Риме. Евросоюз решил не включать Лукашенко в санкционный список.

О необходимости диалога в Брюсселе, вероятно, вспомнили, когда посчитали, во что может обойтись закрытие транзита европейских товаров через Белоруссию. Именно такую ответную меру разрабатывали в Минске. Белорусские оппозиционеры, уловив риторику ведущих европейских столиц, стали сговорчивее и в отношении Москвы. Стратегия - понравиться всем.

"Россия является важным партнером для нашей страны, нашим основным экономическим партнером. Но, с другой стороны, мы хотим иметь хорошие отношения с Европейским Союзом, мы хотим быть мостом, соединяющим Запад и Восток. Этот позитивный сигнал мы посылаем в Москву и, конечно же, в Брюссель", - заявил представитель оппозиции Белоруссии Павел Латушко.

Находящийся в Варшаве Латушко собирается в Вильнюс, где встретится с другими идеологами белорусской оппозиции. Нет сомнения - получит и новые указания. Позиции сторон вряд ли можно назвать окончательными.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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