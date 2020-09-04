В США отстранили от работы 7 полицейских после гибели афроамериканца

В стране не утихают протесты

Волны протеста прокатились по центру Нью-Йорка и одноимённому штату. Возмущение борцов за права афроамериканцев теперь вызвали события полугодовой давности - убийство полицейскими темнокожего наркомана. На этом фоне в заочных предвыборных баталиях состязаются между собой кандидаты на президентский пост. И одна из самых острых тем по-прежнему Россия.

Скоротечный митинг в городе Рочестер, штат Нью-Йорк. Сотни людей собрались у здания управления общественной безопасности, протестуя против полицейского насилия: никаких погромов – только скандирование и барабанный ритм. Но правоохранители в ответ начали стрелять шариками с перцовым газом.

Похожая акция протеста и в центре Нью-Йорка. На Таймс-сквер плакаты были подняты в память о Дэниэле Пруде. Афроамериканец был задержан полицией в марте. По данным местной прессы, он без одежды в состоянии наркотического опьянения бегал по улице с криками о том, что заражен коронавирусом. Прибывшие патрульные надели ему на голову мешок и прижали к асфальту. Пруд потерял сознание и умер в больнице через несколько дней. По итогам внутреннего расследования от службы отстранили сразу 7 полицейских. Но раскрученный маховик "Black lives matter", кажется, уже не остановить.

Подняться на гребне протестной волны в преддверии президентских выборов стремится кандидат от демократов Джо Байден. Он прибыл в еще недавно охваченный беспорядками город Кеноша. Там в конце августа полицейские выпустили 7 пуль в спину темнокожему Джейкобу Блейку. Мужчина выжил, но частично парализован. Байден встретился с семьей раненого, затем выступил в церкви.

"Ненависть не проявляется, она таится внутри. Но когда власти начинают забирать у людей кислород, они имеют право выйти на улицы. Но ничто из этого не оправдывает грабежи, поджоги или что-то подобное", - заявил Байден.

Визит в Кеношу не остался без внимания хозяина Белого дома. Сначала Трамп высмеял популизм Байдена в "Твиттере". Он назвал конкурента невидимкой, намекнув, что во время пандемии тот долго избегал публичных мероприятий, а ближе к финишу президентской гонки вдруг пошел в народ. Затем на встрече с избирателями и вовсе устроил стендап-шоу с элементами пародии.

Не обошлось и без упоминания самой, пожалуй, популярной в ходе этой кампании темы. Трамп признался, что теперь выключает телевизор, когда слышит в свой адрес обвинения в сговоре с Москвой. При этом добавил – если ему удастся поладить с Россией, то это всё-таки хорошо.

Егор Киселёв, Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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