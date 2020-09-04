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​Лолита закрутила роман с мужчиной, который младше ее на 8 лет

10:32
  • пятница
  • 04 сентября 2020

Она готова снова пойти под венец

Певица Лолита Милявская, которая недавно развелась со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым, рассказала о новом возлюбленном. Как и Иванов, он намного младше ее. 
Лолита порассуждала про харассмент и проституцию

"Мне 56, ему 48, я не считаю, что он парень, притом он состоялся в жизни. Он нормальный чувак. Да, моложе, мне не нужен дед старый. Блин, что я с ним делать буду. Я еще не дожила до возраста, когда я буду спать с дедом", - цитирует Лолиту 5-tv.ru

После развода с Ивановым певица похудела на 14 килограммов и сделала пластику век. По слухам, она уже подумывает о том, чтобы выйти замуж в шестой раз. 

Напомним, Лолита и Дмитрий Иванов поженились в 2010 году. Пятый муж почти на 12 лет младше певицы. Они официально развелись 30 апреля этого года. Артистка долгое время пыталась доказать фиктивность их брака, обвиняя Иванова в изменах и корыстных мотивах женитьбы, но потом махнула на это рукой.

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