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Аналитики рассказали о предполагаемых изменениях курса рубля

11:40
  • пятница
  • 04 сентября 2020

На российскую валюту оказывают влияние сразу несколько факторов

Аналитики считают, что рубль имеет все шансы укрепиться в ближайшие три-четыре месяца. Если это произойдет, то курс российской валюты может составить 70 рублей за доллар и 84 рубля за евро.
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Однако этот сценарий является достаточно сложным для достижения из-за нескольких факторов. Во-первых, многое будет зависеть от цены на нефть марки Brent. Сейчас стоимость барреля составляет 44 рубля, но вскоре может снизиться до 40-42 рублей за баррель.

Также стоит учитывать вероятность второй волны коронавирусной инфекции, которая с большой вероятностью может привести к "распродаже" на рынке активов развивающихся стран.

Нынешняя геополитическая ситуация, в том числе предстоящие выборы президента США, тоже вносит свои коррективы – в случае введение новых санкций положение рубля пошатнется.

В случае, если эти риски окажутся реальными, то доллар может подняться до 80 рублей, а евро – до 92. При этом аналитики утверждают, что справедливым значением курса рубля является 73 рубля за доллар и 85 рублей за евро, передают Известия.

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