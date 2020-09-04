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Собянин подвел промежуточные итоги борьбы с пандемией

10:28
  • пятница
  • 04 сентября 2020

Мэр Москвы рассказал, как столица справляется с угрозой

Пандемия коронавирусной инфекции еще не закончена, но уже сейчас можно оценить успешность мер, принятых для борьбы с COVID-19. Мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте представил статистику, показывающую жизнь москвичей во время ограничений.
В Москве вылечились от коронавируса еще 1196 человек

Градоначальник напомнил, что первый заболевший коронавирусом прилетел в Россию из Италии, врачи диагностировали у него болезнь 2 марта. С 5 марта руководство города объявило о введении режима повышенной готовности и постепенном закрытии Москвы.

Уже к началу мая в столице диагностировали порядка 6 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки. При этом большая часть жителей города находилась в самоизоляции, вынужденно была приостановлена работа заводов и строек, а количество пассажиров в метро уменьшилось в 5 раз.

Однако к началу августа Москва смогла войти в привычный ритм жизни. По сравнению с пиковыми значениями количество выявляемых случаев коронавируса снизилось в 10 раз.

Не стоит думать, что болезнь отступила – до сих пор ежедневно в городе диагностируют около 600 случаев заражения COVID-19, а порядка 4 тысяч человек продолжают лечение в больницах под присмотром врачей.

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