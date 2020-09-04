Мишустин выделил 5 миллиардов на выплаты участникам борьбы с COVID-19

Это сотрудники организаций, которые трудились наравне с врачами

Работники, участвующие в борьбе с коронавирусом, получат стимулирующие выплаты за особые условия труда. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Как отмечается в документе, распоряжение касается тех, кто помогает больным COVID-19.

"Сотрудники организаций, подведомственных федеральным органам власти, военнослужащие и ряд других специалистов, которые помогают больным коронавирусом или задействованы в борьбе с распространением новой инфекции, будут получать стимулирующие выплаты за особые условия труда", - сообщили в пресс-службе кабмина.

На эти цели из резервного фонда правительства выделено 5 миллиардов рублей – что отражено в другом постановлении, также подписанном премьером. Отмечается, что работники организаций, находящихся в ведении некоторых министерств, а также МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН, задействованы в борьбе с коронавирусом наравне с врачами обычных больниц.

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