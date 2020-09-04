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Сергунина: Более тысячи НКО подали заявки на конкурс грантов Мэра Москвы

10:55
  • пятница
  • 04 сентября 2020

Показатель прошлого года превышен почти вдвое

Более тысячи некоммерческих организаций подали заявку на участие в конкурсе грантов мэра Москвы. Показатель прошлого года превышен почти вдвое. Претендующие на грант 1 092 некоммерческие организации реализуют социально ориентированные проекты для жителей столицы, приводит слова заммэра Натальи Сергуниной официальный сайт мэра Москвы.
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По словам Сергуниной, в числе 12 номинаций конкурса – такие, как "Добровольчество и волонтерство", "Благотворительность", "Семейная Москва", "Гражданские инициативы", "Творческая Москва" и "Городские инновации". Заявку можно было подать в одной из них на выбор. Итоговый список претендентов на грант будет опубликован 9 сентября.

"Самой популярной оказалась номинация "Молодежь Москвы" - 198 поданных заявок. 152 заявки мы получили в номинации "Наше наследие" и еще 126 - в номинации, посвященной спорту и здоровому образу жизни", - сообщила заммэра.

Формат конкурса в этом году обновился. Если раньше победители получали выигранные средства частями, то теперь их переведут сразу в полном объеме. Сумма гранта также увеличилась: проработавшие более года организации могут рассчитывать на поддержку до 5 миллионов рублей, а НКО, действующие более 6 месяцев – на 500 тысяч.

В дни подготовки к конкурсу представители НКО - 1 143 человека из 575 организаций - могли принять участие в специальном модуле образовательной программы "НКО Лаб", состоящем из 13 вебинаров. Было организовано 32 мастер-класса, в коворкинг-центрах НКО проводились бесплатные консультации. Доработать социальный проект и подготовить заявку претендентам помогали представители известных благотворительных фондов и эксперты.

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