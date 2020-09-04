Собянин: Москва прошла тяжёлую фазу пандемии с наименьшими потерями

Сергей Собянин рассказал о мерах, принятых для борьбы с коронавирусом

Специалисты призывают жителей страны не расслабляться и продолжать соблюдать меры профилактики – вторая волна коронавируса все еще возможна. Учащиеся вернулись в школы и вузы, взрослые – на работу, а теплое лето сменилось сырой осенью – самое время для очередной вспышки инфекции.

Эксперты сходятся во мнении, что Москве удалось пройти самую опасную фазу пандемии с меньшими потерями, чем многие другие крупные мировые города. Властям столицы удалось организовать работу системы здравоохранения и уберечь от вируса пожилых людей.

Добиться подобных результатов удалось благодаря своевременно принятым мерам по профилактике заражения, в которые вошел двухнедельный карантин для прибывших из-за границы и патрули, проверяющие граждан КНР, считает Собянин.

Также в столице оказалось достаточно ресурсов, позволяющих выдержать резкое увеличение числа пациентов. В больницах оказалось достаточно коек и аппаратов ИВЛ для всех, кто нуждался в постоянном присмотре врачей. Также под госпитали переоборудовали крупные площадки, чтобы создать резерв свободных мест. Ну а телемедицина помогла в лечении на дому.

Немаловажным оказалось и понимание со стороны москвичей, которые прислушались к советам властей города и специалистов и согласились выполнять временные требования, чтобы обезопасить себя и близких, подчеркнул мэр города на своем персональном сайте.

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