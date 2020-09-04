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Озвучена статистика по коронавирусу в России за сутки

11:10
  • пятница
  • 04 сентября 2020

В оперштабе рассказали о количестве новых заболевших

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в России за последние 24 часа диагностировано 5110 случаев заболевания COVID-19, общее число заболевших возросло до 1 015 105 человек.
В Москве вылечились от коронавируса еще 1196 человек

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 110 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1235 (24,2%) без клинических проявлений", - сообщили специалисты. Отмечается, что темп прироста составляет 0,5%.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 26,2 миллиона человек, 867 тысяч из них скончались.

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