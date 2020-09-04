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"Идеальное преступление": Самойлова сняла забавное видео с дочками

11:20
  • пятница
  • 04 сентября 2020

Это произошло на дне рождения их средней дочери

Модель и блогер Оксана Самойлова опубликовала в Instagram уморительное видео, на котором ее средняя дочь Лея хитростью заполучает соус, принадлежащий младшей сестренке Майе.   
Опубликовано видео со дня рождения дочери Джигана и Самойловой

Трехлетняя Майя не любит две вещи: когда ей мешают спать и когда сестры покушаются на ее еду. 3 сентября Джиган и Самойлова отмечали день рождения Леи в кафе. Именинница хотела макнуть наггетс в соус Майи, но та, конечно же, была категорически против. Лее пришлось пойти на обман и отвлечь внимание сестренки от своих тарелок. Фокус удался на славу.  

Самойлова показала не только момент хитроумного обмана, но и триумф шестилетней Леи. Судя по выражению лица девочки, она осталась довольна собой. "Походочка победителя", - написала модель, назвав произошедшее "идеальным преступлением в стиле Лея такая Лея". 

Отметим, что 3 сентября семья устроила лишь препати. Большая вечеринка по случаю дня рождения Леи пройдет в выходные. 

Напомним, Самойлова и Джиган живут в браке с 2012 года. Они воспитывают трех дочерей и сына. Недавно модель простила измены мужа и отказалась от развода. По ее словам, она сделала это ради благополучия детей.

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