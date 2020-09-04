ФСБ предотвратила атаки на учебные заведения

Задержаны 13 человек

Федеральная служба безопасности пресекла массовые убийства в нескольких регионах России. Оперативники накрыли бандподполье, готовившее атаки в учебных заведениях, зданиях силовых структур и в людных местах. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Задержаны 13 человек, причем большинство состояли в закрытом интернет-сообществе. Помимо непосредственно подготовки терактов, они пытались склонить к преступлениям и других пользователей соцсетей.

Все это подтверждается информацией из личных записей, где даже были составлены схемы нападений. У бандитов изъяли самодельные бомбы, гладкоствольное, травматическое и холодное оружие. Мотивы террористов устанавливают.

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