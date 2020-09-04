Каждый десятый респондент считает столицу идеальным местом

Россияне предпочли жизнь в Москве переезду за границу. Идеальным местом для своих детей считают столицу 13% опрошенных, а отправить наследников за рубеж мечтают 12% респондентов. При этом среди проживающих в Москве и Санкт-Петербурге "патриотов" втрое больше – 38% не задумываются об отъезде из России.

По данным опроса, проведенного ВЦИОМ, 51% россиян уверены, что в российской столице больше возможностей получить хорошее образование. Еще 54% респондентов считают Москву лучшим местом, чтобы найти подходящую работу. А по мнению 56% россиян, проживание в столице позволяет обеспечить себе и своей семье достойный уровень материального положения.

Более трети опрошенных уверены, что жизнь в Москве дает возможность интереснее и насыщеннее проводить досуг. Столько же респондентов убеждены, что проживание в столице дает шанс "пробиться во власть" и стать влиятельным человеком.

Каждый десятый россиянин, по данным ВЦИОМ, предпочел бы для своих детей жизнь в Санкт-Петербурге. Пятая часть опрошенных считает хорошим местом для жизни любой другой крупный город страны. Четверть сограждан называют лучшим вариантом для своих детей небольшой город, а 11% опрошенных хотели бы, чтобы их ребенок жил в сельской местности.

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