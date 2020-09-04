В российские больницы доставили вакцину от COVID-19

Добровольцы примут участие в дальнейших исследованиях препарата

Отечественная вакцина от коронавирусной инфекции поступила в больницы страны, сообщил замдиректора НИЦ имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов. Препарат готов к пострегистрационным исследованиям с участием добровольцев.

Логунов заявил о старте третьей стадии испытаний. После вакцинации за состоянием здоровья добровольцев будут наблюдать врачи, передает РИА Новости.

"Она (третья стадия испытаний – прим. ред.) только началась, открыты центры, развезена вакцина, и в ближайшее время первым добровольцам она будет введена, пока только старт исследования", - рассказал специалист.

Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, об этом объявил президент страны Владимир Путин. По предварительным оценкам, препарат дает иммунитет от коронавируса на два года. Многие страны выразили желание приобрести российскую вакцину от COVID-19.

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