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Онищенко рассказал, чем России грозит открытие границ с Белоруссией

13:35
  • пятница
  • 04 сентября 2020

Депутат предположил, как будут развиваться события

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко оценил риски в случае открытия границ с Белоруссией. По его словам, для России нет никаких угроз.

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 "Мы открываем только тогда, когда мы убеждаемся, что там уровень заболеваемости не хуже, чем в России, и у них он действительно лучше, степень распространения по коронавирусу", - считает Онищенко.

Он подчеркнул, что в ходе личной встречи российский премьер-министр Михаил Мишустин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили поставки отечественной вакцины от COVID-19 в республику. Парламентарий высказал мнение, что белорусы – ответственный народ, а потому люди из группы риска согласятся на вакцинацию, передает РИА Новости.

"Я, правда, не знаю, какую программу для себя наметила Белоруссия по прививкам против гриппа, мы то хотим 70% привить нашего населения", - добавил Онищенко.

Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, об этом объявил президент страны Владимир Путин. По предварительным оценкам, препарат дает иммунитет от коронавируса на два года. Более 20 стран выразили желание приобрести российскую вакцину от COVID-19.

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