ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Гагариной приписали роман с 48-летним мужчиной

12:53
  • пятница
  • 04 сентября 2020

Он тоже из мира музыки

Личная жизнь Полины Гагариной, которая недавно развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым, не перестает интересовать общественность. Появились слухи, будто 33-летняя певица закрутила роман с 48-летним саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. 
Гагарина отбила у Исхакова желание снова жениться

Как пишет 5-tv.ru, Гагарину и Чиняева неоднократно видели на прогулке. Они якобы обнимались и мило беседовали. Поговаривают также, что возлюбленные отдыхали вместе в Турции, где Гагарина с родными снимала виллу. 

Продюсер Олеся Сазыкина, которая знает многих российских звезд, считает, что Гагарина в очередной раз ошиблась в выборе мужчины. По ее мнению, звезда ушла от Исхакова из-за того, что тот слишком мало зарабатывал. 

"Когда первый раз ты ошибаешься в замужестве, второй раз ты не выбираешь такого же человека. Она, получается, два раза наступила на одни и те же грабли", - заявила Сазыкина. 

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились в 2014 году. Через три года у них родилась дочь Мия. У артистки есть 13-летний сын Андрей от первого брака с актером Петром Кисловым.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Полина Гагарина
Полина Гагарина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.