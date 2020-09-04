Гагариной приписали роман с 48-летним мужчиной

Он тоже из мира музыки

Личная жизнь Полины Гагариной, которая недавно развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым, не перестает интересовать общественность. Появились слухи, будто 33-летняя певица закрутила роман с 48-летним саунд-продюсером Владимиром Чиняевым.

Как пишет 5-tv.ru, Гагарину и Чиняева неоднократно видели на прогулке. Они якобы обнимались и мило беседовали. Поговаривают также, что возлюбленные отдыхали вместе в Турции, где Гагарина с родными снимала виллу.

Продюсер Олеся Сазыкина, которая знает многих российских звезд, считает, что Гагарина в очередной раз ошиблась в выборе мужчины. По ее мнению, звезда ушла от Исхакова из-за того, что тот слишком мало зарабатывал.

"Когда первый раз ты ошибаешься в замужестве, второй раз ты не выбираешь такого же человека. Она, получается, два раза наступила на одни и те же грабли", - заявила Сазыкина.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились в 2014 году. Через три года у них родилась дочь Мия. У артистки есть 13-летний сын Андрей от первого брака с актером Петром Кисловым.

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