Зеленский утратил доверие половины граждан Украины

В целом органам власти не доверяют около 80% украинцев

Уровень доверия к институтам власти на Украине продолжает падать. Президенту Незалежной Владимиру Зеленскому не доверяют 49% граждан, еще хуже обстоят дела с другими властными структурами.

"Если в декабре 2019 года недоверие кабинету министров высказывали 51,5% респондентов, то в июле 2020 года не доверяли 72%; Верховной раде - 54% и 75% соответственно", - говорится в опубликованном социологической службой Центра Разумкова исследовании. Отмечается также высокий уровень недоверия к судебной системе - 77,5%. По данным социологов, в целом государственному аппарату не доверяют 78% украинцев.

Как отмечают эксперты, факты свидетельствуют о высоком уровне отчуждения между структурами государственной власти и обществом. Исключение составляют структуры, которые обеспечивают оборону государства и безопасность граждан. Чаще всего граждане Украины выражают доверие Вооруженным силам и добровольческим батальонам, церкви, волонтерским организациям, Государственной службе по ЧС, погранслужбе, а также украинским СМИ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"