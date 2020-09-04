ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский утратил доверие половины граждан Украины

12:19
  • пятница
  • 04 сентября 2020

В целом органам власти не доверяют около 80% украинцев

Уровень доверия к институтам власти на Украине продолжает падать. Президенту Незалежной Владимиру Зеленскому не доверяют 49% граждан, еще хуже обстоят дела с другими властными структурами.
Зеленский попытался назначить отцу пожизненную стипендию

"Если в декабре 2019 года недоверие кабинету министров высказывали 51,5% респондентов, то в июле 2020 года не доверяли 72%; Верховной раде - 54% и 75% соответственно", - говорится в опубликованном  социологической службой Центра Разумкова исследовании. Отмечается также высокий уровень недоверия к судебной системе - 77,5%. По данным социологов, в целом государственному аппарату не доверяют 78% украинцев.

Как отмечают эксперты, факты свидетельствуют о высоком уровне отчуждения между структурами государственной власти и обществом. Исключение составляют структуры, которые обеспечивают оборону государства и безопасность граждан. Чаще всего граждане Украины выражают доверие Вооруженным силам и добровольческим батальонам, церкви, волонтерским организациям, Государственной службе по ЧС, погранслужбе, а также украинским СМИ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский и жители Украины
Владимир Зеленский и жители Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.