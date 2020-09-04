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Путин оценил действия властей Москвы в борьбе с коронавирусом

12:29
  • пятница
  • 04 сентября 2020

Президент пообщался с мэром Москвы в режиме видеоконференции

Московские власти предприняли очень энергичные шаги по борьбе с COVID-19. Об этом сообщил в пятницу президент России Владимир Путин в ходе встречи с мэром столицы Сергеем Собяниным в режиме видеоконференции.

По словам главы государства, московские власти первыми ввели ограничения, "но и первые начали, по сути дела, их снимать, оказывая одновременно помощь другим регионам Российской Федерации".

"Ясно, что в такой обстановке трудно было избежать какой-то вспышки. Но тем не менее городские власти, предприняв энергичные, я бы сказал, очень энергичные и эффективные шаги для борьбы с этой заразой, все-таки вышли на то, что не только стабилизировало ситуацию, но и начало сокращать количество зараженных", - подчеркнул Путин.

Со своей стороны Сергей Собянин отметил, что все решения, которые принимались городом, были согласованы с правительством и президентом. "Они, действительно, вначале были достаточно жесткими, но жесткими в меру, в той части, только для того чтобы сбить волну эпидемии, с одной стороны; с другой стороны, дать все-таки возможность нормально функционировать городу. И как только появилась возможность выходить из этого состояния, мы начали открывать одну за другой отрасли", - сказал мэр.

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