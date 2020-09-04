Собянин заявил о быстрых темпах восстановления экономики Москвы

Все возвращается на докризисный уровень

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту Владимиру Путину о том, как экономика мегаполиса восстанавливается после снятия ограничительных мер в связи с COVID-19.

По словам Собянина, на пике проблем в городе почти в два раза упали кассовые обороты малого и среднего бизнеса. Были опасения, что переломить ситуацию получится только через год-полтора.

"Но те меры, которые приняло правительство Российской Федерации по вашему поручению - плюс мы создали свой пакет, четыре пакета для поддержки малого, среднего бизнеса, экономики города - все это позволило практически с мая по июль выйти на докризисные обороты малого, среднего бизнеса. Там остается минус 6 процентов", - сообщил Сергей Собянин в ходе видеоконференции с российским президентом.

Он отметил, что торговля и услуги, промышленность и стройка уже вышли на докризисный уровень. Строительную индустрию поддержало решение о выдаче льготных ипотечных кредитов. Восстановление экономики идет быстрее, чем ожидалось, подчеркнул столичный мэр.

"Но тем не менее, конечно, мы не должны закрывать глаза на огромное количество проблем в целом ряде предприятий, потому что, например, торговля восстановила полностью объемы, но в торговле разные предприятия. Есть те, которые дистанционно торгуют, мелкооптовая торговля, есть фронт-офисы - это небольшие торговые магазины, где, конечно, ощущаются еще проблемы, в годовом обороте они не добирают деньги. Но я думаю, что все-таки до конца года основные проблемы здесь будут решены", - сказал Сергей Собянин.

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