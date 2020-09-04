Путин поинтересовался самочувствием Собянина после прививки от COVID-19

Мэр Москвы рассказал президенту об испытаниях препарата

Москва принимает активное участие в испытаниях российской вакцины против коронавируса. Президент России Владимир Путин поинтересовался у мэра столицы Сергея Собянина, как продвигаются исследования препарата.

"Сергей Семенович, сейчас начинается третий этап работы с вакциной против вируса, пострегистрационный этап. Знаю, что Москва тоже принимает в этом активное участие. Как идет эта работа?", - спросил глава государства столичного градоначальника.

Собянин рассказал Путину, что Москва взяла на себя большую часть работы по испытаниям препарата. В исследованиях примут участие около 40 тысяч добровольцев, идет запись. По данным столичного мэра, за несколько дней на участие в исследованиях записалось более 5 тысяч человек. Испытания стартуют на следующей неделе.

Путин спросил у Собянина, делал ли он сам прививку новой вакциной. Собянин ответил утвердительно, подчеркнув, что иначе ему было бы сложно агитировать других за российский препарат.

"Для того, чтобы придать тонус моим коллегам, самому быть уверенным… что у нас действительно в России появилась хорошая наша отечественная вакцина, я принял решение, коллеги из института мне разрешили это сделать. И я прошел, что называется, уже почти половину всей большой стадии", - сказал мэр на встрече с президентом.

Собянин отметил, что чувствует себя нормально, после прививки практически не ощутил никаких последствий. Была небольшая головная боль и некоторая тяжесть полдня – так же, как бывает после прививки от обычного гриппа. Президент пожелал мэру крепкого здоровья.

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