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Депутат МГД Орлов: программа "Миллион призов" направлена на поддержку граждан и бизнеса

12:51
  • пятница
  • 04 сентября 2020

Программа по достоинству оценена москвичами

Программа "Миллион призов" - эффективный инструмент прямой поддержки москвичей и предпринимателей. Об этом заявил депутат Московской городской думы Степан Орлов.

Поэтому, отметил парламентарий, принято решение продолжить ее и во время грядущих выборов муниципальных депутатов, которые пройдут 13 сентября с применением электронной формы голосования в районах Марьино и Бабушкинский.

"Проанализировав результаты летнего этапа программы, столичные власти констатируют, что беспроигрышная лотерея "Миллион призов" позитивно повлияла на гражданскую активность жителей Москвы", - сказал Орлов.

С одной стороны программа помогает развитию бизнеса, который пострадал от коронавирусной инфекции. Также она дает гражданам возможность получить хороший бонус во время голосования, передает АГН "Москва" слова депутата.

Ранее были озвучены правила участия в акции. Победители будут определены путем случайного отбора 12 сентября и 14 сентября.

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