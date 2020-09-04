Собянин: московское образование прошло испытание пандемией

Это во многом достижение педагогов и учеников

Столичный мэр Сергей Собянин заявил, что уровень знаний школьников по результатам этого года сохранился на прежнем уровне, несмотря на временный переход на дистанционное образование во время пандемии COVID-19.

Собянин рассказал, что власти Москвы провели большую разъяснительную, профилактическую и организационную работу для того, чтобы в новом учебном году дети смогли спокойно учиться в школах. Сейчас все детские дошкольные учреждения и все школы благополучно функционируют.

"Конечно, это было испытание, когда мы работали, - сказал мэр в ходе видеоконференции с российским президентом Владимиром Путиным. - Не просто же были каникулы, не просто было ограничение посещений школ, а продолжалась работа, продолжалась учеба. И должен сказать, что московское образование прошло это испытание, прошло этот экзамен, и результаты Единого госэкзамена говорят, что мы ни на йоту не уронили уровень знаний школьников по результатам этого года. Это, конечно, большое достижение московских педагогов и учащихся".

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