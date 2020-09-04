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Мясников назвал вредные привычки, от которых есть польза для здоровья

13:17
  • пятница
  • 04 сентября 2020

Телеведущий уверен, что лекарство от яда отличается лишь дозировкой

Доктор Александр Мясников перечислил вредные привычки, которые на деле оказываются полезными для здоровья. Врач заявил, что в жизни нет ничего абсолютно вредного, в определенных случаях из всего можно извлечь пользу.
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Мясников рассказал, что выпивать изредка бокал красного вина можно, чтобы повысить хороший холестерин. При этом телеведущий подчеркнул, что алкоголь в больших количествах негативно сказывается на здоровье.

Также врач напомнил о пользе свиного сала. "Сало содержит незаменимые жирные кислоты, мы понимаем, что это источник ценных пищевых компонентов. Да, есть побочные элементы, например, соль, да, очень высокая калорийность. Но он повышает хороший холестерин", - сказал он.

Доктор отметил, что дневной сон тоже идет на пользу, если у человека нет возможности полноценно спать ночью. Изредка стоит позволять себе и покричать, чтобы избавиться от негативных эмоций. Главное – не срываться на близких, добавил Мясников.

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