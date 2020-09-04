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Красноярский школьник признался в подготовке теракта

13:17
  • пятница
  • 04 сентября 2020

Возбуждено уголовное дело

Уголовное дело в отношении школьника возбудили следователи в Красноярске. Подросток признался, что готовил теракт в школе.
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"Следственными органами Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Минусинского района… В ходе допроса подросток полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном", - сообщили в пресс-службе СК.

Школьник рассказал следователям, что планировать теракт в школе начал весной этого года. Подросток изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств. Он нашел необходимые компоненты и собрал четыре взрывных устройства. Изготовленные бомбы ученик хранил в нежилом строении.

Привести в исполнение свой план подросток не успел. Его задержали сотрудники регионального УФСБ. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.

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