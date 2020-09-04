Путин назвал эффективными меры Москвы по борьбе с COVID-19

Президент пообщался с мэром Москвы в режиме видеоконференции

Пандемия не прошла бесследно, но Москва продолжит развивать систему здравоохранения и образования, восстанавливать объёмы строительства. Социально-экономическая ситуация в столице сегодня - в центре внимания Владимира Путина. В канун дня города президент пообщался с мэром Москвы Сергеем Собяниным и оценил решения, принятые для улучшения жизни в столице.

Дистанционная встреча мэра и президента – формат современного времени. Это, кажется, совсем не помеха для диалога. Тем более, в канун дня рождения Москвы, когда принято подводить итоги. Это был сложный год. Все силы были брошены на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. Но и тут, по словам президента, Москва продемонстрировала готовность к любым самым непредвиденным ситуациям.

"Городские власти, предприняв энергичные, я бы сказал, очень энергичные и эффективные шаги для борьбы с этой заразой, все-таки вышли на то, что не только стабилизировало ситуацию, но и начало сокращать количество зараженных. Вы первые ввели ограничения, но и первые начали, по сути дела, их снимать, оказывая одновременно помощь другим регионам Российской Федерации", - сказал Путин.

"Все решения, которые мы принимали, были согласованы с правительством Российской Федерации, с вами. Они, действительно, вначале были достаточно жесткими, но жесткими в меру, в той части, только для того чтобы сбить волну эпидемии, с одной стороны; с другой стороны, дать все-таки возможность нормально функционировать городу", - отметил Собянин.

Буквально с нуля всего за месяц были развернуты десятки стационаров на базе городских и частных клиник. На пике пандемии в городе функционировало 24 тысячи коек. Москва оказалась в числе мировых лидеров по выявлению коронавируса. 75 тысяч тестов ежедневно – в десять раз больше, чем ещё полгода назад. Вот уже разработана первая в мире вакцина от опасного вируса. Скоро стартуют масштабные испытания, их проведут параллельно с запуском в оборот препарата.

Путин: Вы сами прививку сделали?

Собянин: Для того, чтобы придать тонус моим коллегам, самому быть уверенным, что у нас вообще открылось окно возможностей в этой ситуации, я принял решение, коллеги из института мне разрешили это сделать.

Путин: Температура поднималась у вас?

Собянин: Нет, Владимир Владимирович, можно сказать, что я вообще практически не почувствовал никаких последствий. Единственное, была небольшая головная боль, какая-то тяжесть полдня, но это в пределах, так же, как иногда мы чувствуем, когда прививаемся от гриппа.

Путин: Ясно. Не болейте, будьте здоровы.

Сергей Собянин отметил: борьба с вирусом всё еще идет, но, ведь и жизнь мегаполиса продолжается. Работа над самыми важными проектами не останавливается. Москва сегодня признанный центр передовых технологических разработок. Все это благодаря, в том числе, и инновационному кластеру. Еще 2 года назад Сергей Собянин обращался к Владимиру Путину с предложением о его создании. Был подписан соответствующий указ. И специальная площадка – своеобразный навигатор для предпринимателей и ученых - заработала. Ещё один из важнейших результатов внедрения цифровых технологий - Москва с лёгкостью перешла на дистанционное обучение, когда в этом возникла экстренная необходимость. При этом, подчеркнул мэр, онлайн-формат никак не повлиял на результаты экзаменов. ЕГЭ сдали на уровне прошлых лет.

Говоря о стоящих перед мэром задачах, глава государства призвал исходить из интересов простых граждан при реализации программы реновации, а также обратил внимание на необходимость реализации крупных транспортных проектов.

"Мы приняли решение об удвоении московского метро. Сегодня 70 процентов этой программы уже принято, будем и дальше ее продвигать, для того чтобы передвижения внутри города были комфортными и быстрыми, иначе город просто захлебнется с учетом того, что, действительно, население растет", - сказал Собянин.

Столица обеспечивает рост уровня жизни не только для москвичей, но и для жителей других регионов. Два с половиной миллиона человек приезжают работать в мегаполис. Владимир Путин поздравил Сергея Собянина с наступающим днем города.

"Я знаю, как много ваша команда делает для того, чтобы отразить пожелания и отвечать настроениям москвичей для того, чтобы улучшался их уровень жизни, чтобы жизнь в нашей столице была все лучше и лучше. От того, как себя чувствует столица, во многом зависит и самочувствие всей страны. Искренне желаю вам успехов и надеюсь, что ваши результаты в своей практической ежедневной жизни будут чувствовать миллионы москвичей", - отметил Путин.

И хотя масштабных торжеств в честь Дня города не планируется, уже завтра Москва всё-таки отметит 873-й день рождения.

Елена Макарова, Елена Сахно, "ТВ Центр".

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