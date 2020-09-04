Новый учебный год в вузах начался по новым правилам

Пандемия внесла свои коррективы

Новый учебный год встретил московских студентов новыми правилами. "Входной фильтр", маски, социальная дистанция. При этом иностранцам, которые не могут вернуться в Россию из-за карантина, придётся слушать лекции и выполнять задания онлайн. Как такое обучение проходит в Университете Дружбы Народов?

Каждое лето Эриксон уезжал в родную Гвинею-Бисау, или же просто путешествовать. Но в этом году все каникулы провел в Москве – в студенческом кампусе РУДН. Как и еще 4,5 тысячи иностранцев, для которых дорога домой оказалась закрыта. Университет отменил плату за общежитие и даже предоставлял питание. А главное – пандемия сплотила студентов со всех концов света.

В новом учебном году все занятия пока дистанционные. Но дважды в неделю будущий агроном выезжает на практику в поле - проводит эксперименты по выращиванию амаранта. Так повезло не всем: почти 2,5 тысячи иностранных студентов РУДН улетели домой посольскими рейсами, и пока не могут вернуться. Однако благодаря современным технологиям расстояние учёбе не помеха.

Новый учебный год начался в дистанционном режиме для всех, кроме первокурсников. Онлайн – и лекции, и семинары. Такой формат вузы успели опробовать еще весной.

Цифровизацией образования в РУДН занимались давно. Уже несколько лет здесь работала своя телекоммуникационная учебно-информационная система. А с 1 сентября университет запустил электронный подготовительный факультет для иностранцев. Онлайн-технологии планируют развивать и после пандемии.

"До 10 процентов, большие поточные лекции, планируем увести в онлайн: лекции, которые читают у нас иностранные специалисты, у нас много высокорейтинговых профессоров из ведущих зарубежных вузов - эти продукты мы собираемся оставлять в дистанционных технологиях", - рассказал ректор РУДН Олег Ястребов.

Пока очно проходят только некоторые практикумы и лабораторные занятия по химии, биологии, анатомии. Чтобы разграничить потоки студентов и преподавателей, учатся в три смены, шесть дней в неделю.

"Сейчас у нас группы небольшие, сегодня на занятии были группы по 7-10-12 человек, это создаёт комфортные условия для преподавателя, создает возможность студентам не контактировать близко друг с другом, создаёт дополнительные удобства при работе с препаратами", - отметила профессор кафедры анатомии медицинского института РУДН Татьяна Цехмистренко.

В таком режиме вуз будет работать до первого ноября. А после ограничения могут снять – и этого очень ждут и студенты, и преподаватели.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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