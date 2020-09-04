ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Более 4 тыс. человек зарегистрировались на онлайн-голосование на довыборах

15:13
  • пятница
  • 04 сентября 2020

Выборы пройдут через неделю

Через неделю в муниципальных округах Марьино и Бабушкинский пройдут дополнительные выборы в советы депутатов. Предстоит выбрать двух депутатов в каждом округе.

Проголосовать можно будет 13 сентября на участке или досрочно со 2 по 12 сентября, а также онлайн 11 и 12 сентября. Для этого нужна регистрация на портале mos.ru. Как сообщили в пятницу в Общественном штабе по контролю за выборами, из почти 69 тысяч избирателей 4 тысячи уже решили проголосовать онлайн.

"Полторы тысячи у нас в Бабушкинском, чуть меньше, и две с половиной тысячи у нас в Марьино, чуть больше. Это в среднем где-то уже приближается к 6 процентам избирателей зарегистрированных. Напомню вам, что на выборах в Мосгордуму в тех округах, где было электронное голосование, у нас было 2 процента", - сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами советов депутатов муниципальных округов города Москвы Алексей Венедиктов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Мужчина со смартфоном за ноутбуком
Мужчина со смартфоном за ноутбуком
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.