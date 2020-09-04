Более 4 тыс. человек зарегистрировались на онлайн-голосование на довыборах

Выборы пройдут через неделю

Через неделю в муниципальных округах Марьино и Бабушкинский пройдут дополнительные выборы в советы депутатов. Предстоит выбрать двух депутатов в каждом округе.

Проголосовать можно будет 13 сентября на участке или досрочно со 2 по 12 сентября, а также онлайн 11 и 12 сентября. Для этого нужна регистрация на портале mos.ru. Как сообщили в пятницу в Общественном штабе по контролю за выборами, из почти 69 тысяч избирателей 4 тысячи уже решили проголосовать онлайн.

"Полторы тысячи у нас в Бабушкинском, чуть меньше, и две с половиной тысячи у нас в Марьино, чуть больше. Это в среднем где-то уже приближается к 6 процентам избирателей зарегистрированных. Напомню вам, что на выборах в Мосгордуму в тех округах, где было электронное голосование, у нас было 2 процента", - сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами советов депутатов муниципальных округов города Москвы Алексей Венедиктов.

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