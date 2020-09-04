В Подмосковье хулиганы поставили ловушки на детской площадке

Один мальчик сильно порезал лицо

В подмосковном Одинцове полиция выясняет подробности инцидента на детской площадке. Там подростки обмотали рыболовной леской карусели и качели. В результате их действий пострадал ребенок. Хулиганы попали на камеры наблюдения.

Женщина с ребёнком идёт по детской площадке. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как в какой-то момент мальчик хватается за лицо.

Хулиганы устроили ловушки по всей детской площадке. Одна из веревок была натянута до горки. Увидеть ее было практически невозможно, на этом месте мальчик и получил серьезную травму лица.

Мальчик сильно порезал лицо. Тонкая, острая нить оказалась прямо на уровне глаз. Камера зафиксировала хулиганский поступок. На кадрах двое подростков растягивают леску между качелями и лестницами, не подозревая, к каким последствиям это может привести.

"Получил порез на все практически лицо, на уровне глаз. Слава богу, ни сетчатка, ни роговица не задета, мы сразу же обратились к врачу, врач сделал медицинское заключение, что у нас был ушиб мягких тканей и ссадины в области глаз и переносицы. Шрам получился приличный, практически во все лицо", - рассказала Александра, мама пострадавшего ребенка.

Инцидент произошёл в подмосковном посёлке Новоивановское в жилом комплексе "Западные ворота столицы", больше известном как самый долгий в России долгострой. Жильцы считают, что хулиганят подростки от безделья. Детская площадка в аварийном состоянии и очень примитивная.

"Здесь и в песочницу играет ребёнок пятилетний, и 15-летний тоже с ним сидит, от безделья он начинает заниматься всем, чем угодно", - полагает жительница ЖК Елена Куксарова.

А обещанной нормальной детской площадки жильцы ждут уже более двух лет.

"На момент сдачи этих домов пообещал нашим гражданам детскую площадку, по сей день это обещание не исполнено, в результате чего дети, порядка ста человек, проживающих в этом комплексе, не имеют возможности где-либо развиваться, будь то качели, футбольная, волейбольная, баскетбольная площадка, которую нам обещают, в данный момент из-за отсутствия возможности развиваться, дети изощряются", - считает юрист управляющей компании Александр Тимаев.

Личности злоумышленников уже установили, а самих молодых людей нашли. Однако, по словам мамы пострадавшего мальчика, родители хулиганов до сих пор даже не попытались принести извинений.

Сейчас пострадавший мальчик чувствует себя хорошо. Ходит играть на ту же детскую площадку. Однако шрамы на лице, скорее всего, останутся и будут напоминать об этом ужасном дне.

Илья Данильцев, Полина Кастрицкая, Роман Логунов и Антон Дубнов, "ТВ Центр".

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