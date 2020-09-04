День города в Москве: как провести праздничные выходные

Что нельзя пропустить?

В эти выходные Москва отметит день своего рождения. Больших мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса не планируют. Но столица всё равно не оставит горожан и гостей без праздника. В этом году тема Дня города - музеи. И каждый приготовил свои программы, развлекательные и интеллектуальные, сказочные и даже музыкальные.

Самые любимые мультфильмы дети "узнают" ладошками. В эти дни Кремль в Измайлово превратился в мультгород - "Леля-Ленд" - мир фантазии Лёли - Леонида Ароновича Шварцмана. Легендарный мультипликатор отметил свой 100-летний юбилей. В эти выходные на закрытии арт-фестиваля гостей ждут квесты, ретроспективные мультпоказы и приключенческие игры.

В Историческом музее поют. Москва - город шедевров, поэтому темой 873-го Дня рождения столицы стали музеи. Москвичей и гостей города ждут специальные программы - выставки, лекции, экскурсии, интеллектуальные игры и концерты! В Историческом музее ведущие солисты музыкальных театров исполнят классику московских композиторов. Вход свободный, но по предварительной записи.

А в Третьяковской галерее можно поймать бронзовую бабочку, взлетающую с руки. Заглянуть в необычный портрет с прорезями для бровей, или увидеть быка из листового железа. Все это работы неординарного скульптора и портретиста 20 века Сарры Лебедевой. Она не повторяла даже самых удачных решений и в своих ярких портретах передала характер людей, творивших историю.

А в Зарядье делают ход конем - точнее, волком! Пятиметровая скульптура девушки верхом на хищнике - одна из работ номинантов Первой Московской арт-премии. Вся территория парка становится площадкой для современного искусства - причем не только в эти выходные. Новые объекты продолжат появляться осенью.

На два дня "Зарядье" станет эпицентром карнавала. Повод двойной - День города и трехлетие парка. Поэтому гостей ждут бесплатные экскурсии и необычные пространства. Например, Северный тоннель - это технический проход, который уже завтра откроется для посетителей в новом качестве.

В этом году из соображений безопасности не будет массовых гуляний, традиционных в первые выходные осени. Тем не менее, праздник состоится - в парках, музеях и районных площадках. А праздничное настроение настигнет даже в метро! Видеооткрытки, которые записали люди самых разных профессий, можно увидеть на экранах в вагонах метро, на медиафасадах и в социальных сетях.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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